مجدلاني: الخدمات الفضلى للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين لن تتوفر إلا بهذا الشرط





جاء ذلك خلال احتفال نظمه الشركاء الثلاثة في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حضرته كل المؤسسات والشركاء العاملين في قطاعي الأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن والوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية د. صباح الشرشير ومدير عام الادارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة عجاج عجاج.



مجدلاني خلال كلمته الافتتاحية للحفل قال: "الوزارة تؤمن بأن الخدمات الفضلى لن تتوفر للأشخاص ذوي الاعاقة والمسنين إلا بالتكامل والشراكة الكاملة مع كافة القطاعات سواء ببرامج المساعدات المباشرة أو توفير الأدوات المساندة أو في شراء الخدمة أو في كل ما يحقق مصلحة لذوي الإعاقة وكبار السن."



وتابع: "لقد جاءت الفكرة الإبداعية لابتكار "جهاز تحليل شخصية ذوي الإعاقة وكبار السن" لتسهيل عملية التواصل بين ذوي الإعاقة والأهل بالدرجة الأولى من خلال تعبيرهم عن أبسط احتياجاتهم اليومية داخل الأسرة والمحيط من خلال التعاون مع شركة كهرباء محافظة القدس والحاضنة الفلسطينية للطاقة واستغلال وتسخير الإمكانيات التكنولوجية الحديثة لخدمة فئة ذوي الإعاقة وكبار السن في سبيل توفير الخدمات الملائمة لهم."



واوضح الوزير ان الوزارة تولي اهتماما خاصا بالفئات المهمشة والضعيفة من خلال تقديم الخدمات المختلفة لهذه الفئات بالتعاون والشراكة مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين وخصوصاً بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، إيماناً بأن هذه الفئات هي فئة منتجة وفاعلية إذا ما مكنت ووفرت الادوات التي تكمنها من المشاركة والتعبير عن احتياجاتها أسوة بغيرها من أبناء المجتمع.



وثمن وزير التنمية الجهود المبذولة من قبل الحاضنة الفلسطينية للطاقة لتبني إبداعات من الشباب الفلسطيني مثنياً على جهود شباب فلسطيني لدى الحاضنة الفلسطينية للطاقة ومحاولتهم تسخير هذه التكنولوجيا لخدمة وتسهيل أمور الحياة لهذه الفئة المهمة من المجتمع، والتي تحتاج منا جميعاً لتقديم أبسط متطلبات الحياة لهم.



بدوره استعرض العمري أبرز مراحل العمل التي قادت نحو هذا الابتكار والتي بدأت بالتعاون مع الوزارة بزيارة المؤسسات الايوائية التي تعنى بالمسنين والأشخاص ذوي الاعاقة وتلمس احتياجاتهم والعمل من خلال تسخير التكنولوجيا وجهود الشباب في الحاضنة الفلسطينية على توفير تلك الاحتياجات.



من جانبه دعا د. عماد الخطيب الى المزيد من تظافر الجهود للعمل على مساندة جهود الوزارة في تقديم الخدمات للفئات المهمشة المسنين والأشخاص ذوي الاعاقة والعمل على توفير كل الاحتياجات لهم لدفع عجلة التنمية المستدامة مباركاً الانجاز الذي يساهم في تسهيل ودمج الاشخاص ذوي الاعاقة بالمجتمع ومن حولهم.



هذا ووقع وزير التنمية الاجتماعية د. مجدلاني ورئيس مجلس ادارة شركة محافظة القدس مذكرة تفاهم تقضي في تعزيز سبل التعاون لتطوير مختلف الخدمات التقنية التي تساعد على منح الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن فرصاً قوية لتسهيل حياتهم اليومية، وذلك من خلال الاستفادة من نتائج الاختبارات والتحليلات والأبحاث التي تجريها الحاضنة الفلسطينية للطاقة ومأسسة وتفعيل آلية عمل مشتركة لتحقيق اكبر قدر ممكن من الفائدة بينهما.



هذا وتخلل الحفل عرضا قدمه المدير التنفيذي للحاضنة الفلسطينية للطاقة هاني غوشة استعرض خلاله فكرة "جهاز تحليل الشخصية للأشخاص ذوي الاعاقة" إضافة لتطبيق عملي لفكرة الجهاز والأجهزة الأخرى المساعدة للأشخاص ذوي الاعاقة الحركية والنطقية.



































رام الله - دنيا الوطندشنت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوزيرها د. أحمد مجدلاني وشركة كهرباء محافظة القدس ممثلة برئيس مجلس إدارتها م.هشام العمري وبالتعاون مع الحاضنة الفلسطينية للطاقة ممثلة برئيس مجلس الادارة د. عماد الخطيب صباح اليوم، إبتكار لتوظيف التكنولوجيا في خدمة الأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن.