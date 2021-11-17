منظمات المجتمع المدني الفلسطينية تطالب بشكل جماعي بإلغاء اجتماعات التطبيع مع السفيرة الأمريكية

رام الله - دنيا الوطنفي ضوء الزيارة الحالية لسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السيدة ليندا توماس جرينفيلد ("السفيرة الأمريكية") إلى إسرائيل وفلسطين والأردن، وبعد التصريحات التي تفيد بأن السفيرة لن تلتقي بممثلي منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست المستهدفة، والتطبيع الذي تعهدت به سفيرة الولايات المتحدة، تصدر المنظمات الموقعة أدناه البيان التالي:أوردت صحيفة "القدس العربي" التي تتخذ من لندن مقراً لها، عن مسؤول في وزارة الخارجية، لم يذكر اسمه ومنصبه:"أن السيدة توماس جرينفيلد لن تلتقِ بأي من ممثلي المجتمع المدني الفلسطيني ومنظمات حقوق الإنسان التي صنفتها إسرائيل مؤخرًا على أنها منظمات "إرهابية" ". واستأنف المسؤول قوله "سنعلن عن اسماء منظمات المجتمع المدني الأخرى التي ستلتقي بها السفيرة خلال زيارتها القادمة، لكن لقاء منظمات المجتمع المدني بشكل عام مهم بالنسبة لنا".وفي 15 تشرين الثاني 2021 قدمت السفيرة الأمريكية ملاحظاتها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت" قبل لقائهما في القدس، مؤكدة دعم الولايات المتحدة لـ "اتفاقيات إبراهيم" واتفاقيات التطبيع الإسرائيلية مع دول المنطقة.وعليه وفي ضوء ما سبق، والغرض المعلن من زيارة السيدة غرينفيلد ، فإننا في منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الموقعة أدناه نعلن ما يلي:1- نثمن عالياً موقف جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية والمتعددة الأطراف التي أدانت تصنيف إسرائيل لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست كـ "منظمات إرهابية". نشير بشكل خاص إلى مواقف أيرلندا في رفض هذه التصنيفات، ودعوة النرويج للتراجع عن هذه الإجراءات غير القانونية. إن هذه التصنفيات تتجاهل حقوق الإنسان الأساسية في حرية التعبير وهي ترقى إلى أعمال الفصل العنصري اللاإنساني التي تهدف إلى محو وإسكات المجتمع المدني الفلسطيني.2- بالإضافة إلى ذلك، تؤكد منظماتنا وتشارك الموقف الذي أعلنته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السيدة ميشيل باشليت: "إن المطالبة بالحقوق أمام إحدى هيئات الأمم المتحدة أو أي هيئة دولية أخرى ليس عملاً إرهابياً، والدفاع عن حقوق المرأة في الأرض الفلسطينية المحتلة ليس إرهابا، وتقديم المساعدة القانونية للفلسطينيين المعتقلين ليس إرهابا "3- علاوة على ذلك، فإننا نذكّر بالموقف المشترك للمقررين الخاصين للأمم المتحدة الذين أدانوا التعيينات قائلين: "هذا التصنيف هو هجوم مباشر على حركة حقوق الإنسان الفلسطينية، وعلى حقوق الإنسان في كل مكان ... وإسكات أصواتهم لا يقع ضمن ما يمكن أن تقوم به ديمقراطية تلتزم بحقوق الإنسان والمعايير الإنسانية المقبولة حسب الأصول. نحن ندعو المجتمع الدولي للدفاع عن المدافعين ". كما أوضح المقررون الخاصون للأمم المتحدة أن "تشريعات مكافحة الإرهاب مصممة لغرض محدد ومقيّد، ويجب ألا تستخدم لتقويض الحريات المدنية بشكل غير مبرر أو لتقييد العمل المشروع لمنظمات حقوق الإنسان".4- إن تشويه إسرائيل لسمعة منظمات المجتمع المدني الفلسطينية ليس بجديد. فقد تصاعدت الاعتداءات على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية منذ أكثر من 15 عامًا، منذ مؤتمر ديربان لمناهضة العنصرية، وازدادت حدته بعد المطالبات المتزايدة بفرض عقوبات على إسرائيل. هذا وتصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية على المجتمع المدني الفلسطيني بشكل خاص في أعقاب انضمام دولة فلسطين إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقرار مكتب المدعي العام بفتح تحقيق في الوضع في فلسطين، والتحقيق في الجرائم الدولية، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.5- تستمر السياسات والممارسات الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية جنبًا إلى جنب مع نظام الفصل العنصري التمييزي المُمأسس وبشكل خطير في تهديد تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه الإنسانية الأساسية، بما في ذلك حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، والسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية والوطنية، وحق الفلسطينين الجماعي بالعودة إلى ديارهم، والتي تشكل معًا العقبة الأساسية أمام قيام دولة فلسطينية مستقلة متواصلة وقابلة للحياة. كما أن الطبيعة الممتدة للاحتلال العسكري الذي دخل عامه الرابع والخمسين الآن قد تم الحفاظ عليها من خلال تنظيم الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها أفراد إسرائيليون مع إفلاتهم من العقاب.6- المهمة الرئيسية لمؤسساتنا وللمدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان هي العمل من أجل إنهاء الاحتلال وتفكيك نظام الفصل العنصري ولتحقيق حقوقنا الإنسانية الجماعية في تقرير المصير وحق العودة.7- تم الاعلان عن أن الغرض من الزيارة هو "استكشاف سبل تعزيز اتفاقيات التطبيع مثل" اتفاقيات إبراهيم " أي حماية الاحتلال الإسرائيلي وتعزيزه. إن المنفعة الاقتصادية و"السلام في المنطقة" مجرد ورقة توت. إذ أن "السلام" الذي لا يشمل تحقيق حقوق جميع الفلسطينيين سيكون سلامًا بلا عدالة وبالتالي لن يكون سلامًا على الإطلاق. وتعيد منظماتنا قول المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين إنه "حان الوقت الآن للمجتمع الدولي والشعب الفلسطيني أن ينتفضوا بشكل جماعي ويقاوموا هذا التطبيع الإقليمي الفاضح، لضمان تحقيق شعبنا حقه في تقرير المصير والسيادة الدائمة ومنع الإجراءات الإسرائيلية والإقليمية الهادفة لمحو شعبنا وثقافتنا وأراضينا ووطننا ".8- وعليه ، فإن المنظمات الموقعة أدناه تعلن أنها لن تجتمع مع سفير الولايات المتحدة. كما ندعو جميع المنظمات الفلسطينية الأخرى إلى تبني موقف مماثل وإبداء رفضها الواضح والمبدئي لتطبيع التطهير العرقي الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني.9- وللتوضيح فان الهجوم الإسرائيلي على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست هو هجوم على المجتمع المدني الفلسطيني ككل. إذ أن عدم رغبة السفيرة الأمريكية في لقاء ممثلي منظمات المجتمع المدني الست في زيارتها يعزز فقط هجوم إسرائيل الذي يهدف إلى تقويض ونزع الشرعية عن عمل المجتمع المدني الفلسطيني في مجال حقوق الإنسان. كما ندعو البعثات الدبلوماسية والممثلين البرلمانيين والمنظمات الدولية إلى رفض وإدانة التصنيف غير القانوني لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست للضغط على الولايات المتحدة لإدانة تصنيف إسرائيل والدعوة إلى إلغائه.انتهىالمؤسسات الموقعة على هذا البيان1. مؤسسة الحق - القانون من أجل الإنسان2. مركز الميزان لحقوق الإنسان3. مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان4. الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين5. مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان6. مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان7. مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"8. مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب9. الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون - استقلال10. مركز الدراسات النسوية11. جمعية الرواد للثقافة والفنون12. مركز العمل التنموي معا13. جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية14. جمعية تنظيم وحماية الاسرة15. جمعية تنمية المرأة الريفية16. جمعية الشابات المسيحية17. جمعية المهندسين الزراعيين العرب18. مركز أفكار19. مركز أبحاث الأراضي20. المركز الفلسطيني للإرشاد21. المركز العربي للتطوير الزراعي22. مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات ( المرصد)23. منتدى شارك الشبابي24. فلسطينيات25. المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح26. مركز ابداع المعلم27. المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء - مساواة28. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان29. المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية - ريفورم30. جمعية برج اللقلق المجتمعي31. جمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية32. مركز العمل المجتمعي-جامعة القدس33. مدرسة الأمهات34. اتحاد لجان العمل الزراعي35. مركز العودة لتأهيل الطفولة والشباب مخيم طولكرم36. سرية رام الله الأولى37. الاتحاد العام للمراكز الثقافية38. جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية39. جمعية النجدة الاجتماعية40. جمعية السطر الغربي لتطوير الريف وتنمية المزارع41. جمعية منتدى التواصل42. جمعية الدار الريفية43. جمعية الفخاري للتنمية الريفية44. جمعية الكرمل للثقافة والتنمية المجتمعية45. جمعية المنال لتطوير المرأة الريفية46. جمعية بسمة للثقافة والفنون47. جمعية مركز دير البلح الثقافي الاجتماعي48. جمعية دير البلح لتأهيل المعاقين49. جمعية الوفاء الخيرية – مستشفى الوفاء الطبي50. مجموعة غزة للثقافة والتنمية51. منتدى غزة للزراعة الحضرية وشبه حضرية52. النقابة العامة لعمال الفلاحة والتصنيع الغذائي53. جمعية غسان كنفاني التنموية54. جمعية جباليا للتأهيل55. جمعية مركز الموارد العمالية56. الجمعية الوطنية لتأهيل المعوقين57. جمعية المركز الفلسطيني للزراعة الحيوية58. اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين59. جمعية الاتحاد النسائي الفلسطيني60. جمعية تنمية المرأة الريفية61. جمعية التضامن الخيرية62. الجمعية الشرقية للزراعة والتطوير63. الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون64. مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين لتطوير مصادر المياه والبيئة65. المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية66. اتحاد لجان الرعاية الصحية67. اتحاد لجان العمل الصحي68. اتحاد لجان المرأة الفلسطينية69. جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل70. مركز شؤون المرأة71. جمعية تنمية الشباب