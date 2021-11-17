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شؤون فلسطينية

رئيس الوزراء: الإجراءات الاقتصادية يجب أن تكون ضمن إطار سياسي يقود لإنهاء الاحتلال

رئيس الوزراء: الإجراءات الاقتصادية يجب أن تكون ضمن إطار سياسي يقود لإنهاء الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس الوزراء د. محمد اشتية مع نظيره النرويجي يوناس غار ستوره، اليوم الأربعاء في مكتب الأخير في أوسلو، تعزيز العلاقات الثنائية وضرورة فتح آفاق العملية السياسية.

وشكر رئيس الوزراء النرويج على دورها التاريخي من أجل إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية وتعزيز العدل والسلام، وحفاظها على إطار (AHLC) كأحد الأدوات القليلة الباقية من اتفاق أوسلو، ويجمع الأطراف الدولية دوريا للمساهمة بتحسين الأوضاع.

وتابع اشتية: "العملية السياسية بدأت من هنا برعاية النرويج ونأمل أن تدفعوا باتجاه حماية حل الدولتين الذي تدمره إسرائيل بشكل ممنهج عبر إجراءاتها اليومية من اعتقال وقتل ومصادرة أراضي وفصل القدس وحصار غزة وحرماننا من مقدراتنا الطبيعية والسيطرة على حدودنا، إذ نعيش واقعا متدهورا بشكل يومي".

وقال رئيس الوزراء: "نرحب بأي إجراءات من أجل تحسين الحياة اليومية لأبناء شعبنا لكن أي إجراءات اقتصادية يجب أن تكون ضمن إطار سياسي حقيقي كي تكون جزءاً من عملية كلية هدفها انهاء الاحتلال".

وحث رئيس الوزراء النرويج للانخراط في إنعاش العملية السياسية عبر الرباعية الدولية لملء الفراغ السياسي الحالي، وإعطاء إشارات أمل للشعب الفلسطيني المحبط من الوضع السياسي والاقتصادي.

وتابع رئيس الوزراء: "يجب وضع ضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقع لتكون مدخل لفتح مسار سياسي جدي وحقيقي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وكذلك تتيح عقد الانتخابات الفلسطينية بما يشمل القدس، وعقدها أولوية وطنية لدى القيادة والشعب الفلسطيني وضرورة لحماية القضية الفلسطينية".

وتطرق اشتية إلى الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الوطنية نتيجة الفجوة بين العائدات القليلة بسبب محدودية السيطرة على المقدرات والحدود والنفقات العالية نتيجة الالتزام تجاه جميع أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة بما فيها القدس وغزة ومخيمات سوريا ولبنان، وكذلك بسبب الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال الضرائب وتراجع المساعدات الدولية.

وأطلع رئيس الوزراء نظيره النرويجي على جهود الإصلاح من أجل خفض النفقات ورفع العائدات، وتحسين أداء المؤسسات، وتعزيز الحريات والدفع من أجل الإصلاح القضائي.

كما شكر استمرار دعم النرويج للشعب الفلسطيني، لا سيما ما تقدمه "لـ (أونروا)، ما يحمي هذه الوكالة الأممية التي تخدم ملايين اللاجئين الفلسطينيين وتشكل الذاكرة التراكمية لمأساة شعبنا.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء غار ستوره سعي بلاده لإنجاح اجتماع المانحين (AHLC) الذي ترأسه وتستضيفه من أجل تحقيق أفضل النتائج، وكذلك وقف بلاده مع حل الدولتين وإحلال السلام بالمنطقة.




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