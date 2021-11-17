شاهد: شهيد برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالقدس

استشهد مواطن فلسطيني، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار عليه، مساء اليوم الأربعاء، بزعم تنفيذه عملية طعن في مدينة القدس.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بإصابة مستوطنيْن بجراح وصفت بالطفيفة، في عملية طعن، وقعت مساء اليوم الأربعاء، في مدينة القدس.



وأكدت القناة الإسرائيلية، أن احد المصابيْن في عملية الطعن، أصيب في ساقه ورأسه، وذلك بعد تعرضه لعدة طعنات، فيما أصيب الأخر برأسه.



بدورها، أكدت قناة (كان) الإسرائيلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلق النار على منفذ العملية، مما أدى إلى استشهاده.

























