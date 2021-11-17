إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين شمال شرق الخليل

رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطن، اليوم الأربعاء بجروح متوسطة جراء اعتداء للمستوطنين على فريق العمل بمشروع تسوية الأراضي الخاصة ببلدة الشيوخ شمال شرق الخليل.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن مجموعة مستوطني "اصفر" المقامة عنوة على أراضي المواطنين شرق بلدة الشيوخ هاجموا بالحجارة والعصي فريق العمل أثناء عملهم في منطقة "صرارة"، ما أدى لإصابة المهندس معتصم المشني الحلايقة بجروح في الرأس.وذكر الحلايقة، ان اعتداء المستوطنين عليهم جاء أثناء قيامهم بمسح تلك المنطقة ضمن مشروع تسوية أراضي الشيوخ، وبوجود قوات الاحتلال الإسرائيلي في المكان.