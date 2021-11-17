أحدهم إسرائيلي.. جرحى في حادث سير بين حافلة إسرائيلية ومركبة فلسطينية قرب نابلس

رام الله - دنيا الوطنأفادت نجمة داود الحمراء، أن حادث سير وقع، مساء اليوم الأربعاء، بين حافلة إسرائيلية، وسيارة أجرة فلسطينية على الطريق 557 بين مستوطني شافي شومرون وعيناف، بالقرب من مدينة نابلس.وأشارت نجمة داوود الحمراء، أن الحادث أسفر عن إصابة مواطن فلسطيني، فيما قدمت العلاج الطبي لجريح اخر وصفت حالته بالحرجة.وقالت: "نقل جريح إسرائيلي الى مستشفى شيبا بتل هشومير، وصفت حالته بالطفيفة"، فيما نقلت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني جرحى آخرين الى مستشفيات الضفة الغربية.