لجنة أطباء السودان المركزية: مقتل متظاهرين اثنين برصاص الجيش في الخرطوم

رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية أن شخصين على الأقل لقيا مصرعهما جراء قمع الجيش مظاهرة منددة باستيلاء العسكريين على الحكم في العاصمة الخرطوم اليوم الأربعاء.وذكرت اللجنة أن الضحيتين قتلا برصاص الجيش خلال قمع العسكريين "مواكب بحري السودان"، موضحة أن أحدهما أصيب برصاص حي في الرأس والثاني في العنق، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).لفتت اللجنة إلى أن الجيش استخدم الرصاص الحي بكثافة في مناطق متفرقة من الخرطوم، ما خلف عشرات الإصابات، بما في ذلك عدد من الجرحى في حالة حرجة.وبحسب الموقع، فإنه تم قطع الاتصالات الهاتفيه بشكل كامل في عموم السودان، باستثناء استقبال الاتصالات الدولية، على خلفية موجة جديدة من المظاهرات في البلاد احتجاجا على الانقلاب العسكري وحل الجيش حكومة رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك.