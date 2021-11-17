شؤون فلسطينية

نادي الأسير: جلسة جديدة ستعقد للأسير علاء الأعرج المضرب يوم غدٍ الخميس

نادي الأسير: جلسة جديدة ستعقد للأسير علاء الأعرج المضرب يوم غدٍ الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أفاد نادي الأسير، اليوم الأربعاء، بأن محكمة الاحتلال الإسرائيلي ستعقد جلسة جديدة يوم غد للأسير علاء الأعرج المضرب عن الطعام منذ 102 يوم، رفضًا لاعتقاله.

والأسير علاء الأعرج (34 عامًا) من بلدة عنبتا بمحافظة طولكرم، وهو مهندس مدني، يقبع في سجن "عيادة الرملة"، ويتمّ نقله إلى المستشفيات بشكلٍ متكرر نتيجة الوضع الصحي الخطير الذي وصل له، حيث يعاني من هزال وضعف شديدين، وأوجاع في كافة أنحاء الجسد، وصعوبة في الحركة، وفقدان متكرر للوعي، ومع ذلك فقد تمّ تحويله مؤخرًا للتّحقيق رغم صعوبة وضعه الصّحي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وقد عُقدت للأسير الأعرج جلسة محكمة وتم تمديده حتى يوم غد الخميس بعد أن تم تقديم لائحة اتهام بحقّه، تعرّض للاعتقال عدة مرات منذ عام 2007، من بينها اعتقالات إداريّة، ووصل مجموع سنوات اعتقاله إلى أكثر من خمس سنوات بشكل متفرق، وخلال فترات اعتقاله السابقة فقد والده، كما أن طفله الوحيد أبصر النور وهو رهن الاعتقال، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله في 30 حزيران/ يونيو 2021، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداريّ لمدة 6 أشهر.

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