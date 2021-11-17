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زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية دوزجة شمال غربي تركيا

زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية دوزجة شمال غربي تركيا
رام الله - دنيا الوطن
ضرب زلزال بقوة 5 درجات ولاية دوزجة شمال غربي تركيا، اليوم الأربعاء، وفق ما أفادت به وكالة (الأناضول)،

وبحسب بيانات نشرتها إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وقع الزلزال عند الساعة 15:40 بالتوقيت المحلي (12:40 ت.غ)، لافتة إلى أن عمقه بلغ 18.02 كيلومتر.

وقال والي دوزجة جودت أطاي، في تصريح للأناضول، إن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وجود ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

وأشار إلى أن الفرق المعنية تواصل عملياتها لرصد التطورات، لافتا إلى أن سكان عدة ولايات شعروا بالزلزال، بينها إسطنبول.

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