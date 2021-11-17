السيسي: نؤكد دعمنا للقضية الفلسطينية حتى نيل الحقوق المشروعة الفلسطينيين وإقامة دولتهم

رام الله - دنيا الوطنتلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، برقية تهنئة من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، بالذكرى الـ33 لإعلان الاستقلال.وأعرب الرئيس السيسي، في البرقية، عن تقديره لعلاقات الأخوة التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين، مؤكدا تطلعه المستمر لتعزيزها والارتقاء بها بما يحقق المصالح المتبادلة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأكد تضامن مصر، حكومة وشعبا، ووقوفها إلى جانب شعبنا ودعمها للقضية الفلسطينية، حتى نيل حقوقنا المشروعة وإقامة دولتنا المستقلة، وصولا إلى تحقيق السلام الشامل والعادل.وتمنى الرئيس السيسي للرئيس محمود عباس موفور الصحة والسعادة، ولشعبنا مزيدا من الاستقرار والتنمية والتقدم.