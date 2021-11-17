وزير الاستثمار الأردني: سنعمل على دعم الاستثمارات الفلسطينية في البلاد

رام الله - دنيا الوطنأكد خيري عمرو، وزير الاستثمار الأردني، خلال استقباله وفداً من رجال الأعمال الفلسطينيين في الأردن، ورئيس وأعضاء ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني في مدينة الخليل، على ترحيبه بكافة الاستثمارات الخاصة برجال الأعمال الفلسطينين وتقديم كافة الدعم والتسهيلات لهم لتشجيعهم على توجيه استثماراتهم إلى الأردن.وقال عمرو خلال اللقاء إن: "العلاقات الأردنية الفلسطينية عميقة وتاريخية وتحظى بالاهتمام والرعاية المباشرة من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني"، مضيفاً: "سنعمل على تقديم كافة الدعم والرعاية للإستثمارات الفلسطينية، والعمل على تذليل أي تحديات تعترضها" .وأشار إلى أن هذه اللقاءات ستكون مستمرة ومتواصلة وذلك لمتابعة أي طلبات تقدم من قبل المستثمرين، وفق ما جاء على موقع قناة (المملكة) الأردنية.وأكد عمرو أن أبواب وزارة الاستثمار ستبقى مفتوحة لكافة المستثمرين، فنحن نسعى في المرحلة القادمة إلى تعظيم التشاركية والتعاون مع القطاع الخاص، لدورها الهام في عملية التنمية الاقتصادية في الاردن.بدوره، أكد عامر العسيلي، رئيس ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني في مدينة الخليل، على أهمية العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين، وضرورة تنميتها وتطويرها، كما أكد على أهمية التسويق المتبادل للمنتج الأردني والفلسطيني والترويج للفرص الإستثمارية بين الجانبين.وتطرق العسيلي لبعض التحديات التي تواجه المستثمر الفلسطيني في الأردن، وأهمية إيجاد حلول لها، كونها تساعد على تدفق المزيد من الاستثمارات الفلسطينية إلى الأردن.من جانبه، شدد المهندس نظمي عتمه، رئيس ملتقى الأعمال الأردني الفلسطيني، على أهمية زيادة التبادل التجاري بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين، وضرورة زيادة التعاون بين القطاعين الخاص الأردني والفلسطيني.