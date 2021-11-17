أفغانستان: قتلى وجرحى في تفجير استهدف حافلة ركاب غربي كابل





رام الله - دنيا الوطنقال مصدر محلي أفغاني، اليوم الأربعاء، إن أربعة مدنيين قتلوا وأصيب اثنان آخران، في تفجير استهدف حافلة ركاب غربي العاصمة كابل، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).وفي السبت الماضي، أفاد مصدر أمني بأن أربعة أشخاص بينهم صحفي قتلوا، وأصيب سبعة أشخاص في تفجير مشابه بمنطقة ذات أغلبية شيعية غربي العاصمة الأفغانية.والأسبوع الماضي، قُتل ما لا يقل عن (19) شخصًا، بينهم قيادي كبير في حركة طالبان، وأصيب (50) آخرون بجروح في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية استهدف مستشفى كابل العسكري الوطني.