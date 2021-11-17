ممثل بولندا لدى السلطة الفلسطينية والقنصل البولندي يزور قطاع غزة



و قام ممثل بولندا لدى السلطة الفلسطينية بتقديم بعض المساعدات والأدوية اللازمة لهذه المؤسسات مع العلم بان ممثلية بولندا قامت بتقديم العديد من المساعدات للكثير من المؤسسات داخل قطاع غزة منها بناء مدرسة في خانيونس وترميم مدرسة الراهبات الوردية والتي لحق بها اضرار جسيمة اثناء الحرب الأخيرة على غزة وتقديم المساعدات أيضا لرابطة الصيادين في غزة من اجل دعم صمودهم لتوفير حياة كريمة لهم.



وفي نهاية الزيارة قام السفير لدى السلطة الفلسطينية بوضع اكليل من الورد على اضرح الجنود البولنديين المتواجدين في المقبرة البريطانية في غزة.







رام الله - دنيا الوطنقام ممثل بولندا لدى السلطة الفلسطينية السفير بشمسواف شيش بزيارة خاطفة إلى غزة قام فيها بزيارة مدرسة الراهبات الوردية و البطريركية اللاتينية بحيث كان في استقباله الدكتور أسامة أبو زبيدة وإدارة مدرسة الراهبات الوردية و البطريركية اللاتينية.