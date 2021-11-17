"التربية" والجمعية الألمانية لتعليم الكبار تبحثان توسيع آفاق التعاون





وحضر اللقاء؛ وكيل الوزارة د. بصري صالح، ونائبة رئيس وحدة التعاون الإنمائي في ممثلية جمهورية ألمانيا هانا إيلغي، والمدير الإقليمي للجمعية نازارت نازرتيان، والوكيل المساعد، مدير عام التعليم العام صادق الخضور.



وفي هذا السياق، أكد الوزير أهمية مأسسة الجهود وتوسيع نطاق التعاون، والتحضير لعقد منتدى وطني بمشاركة قطاعات رسمية وأهلية وخبراء ومهتمين؛ لتوحيد هذه الجهود ومناقشة محاور تتعلق بقطاع تعليم الكبار ومراكز التعليم المجتمعي للشباب والكبار التي تُشرف عليها الوزارة بالشراكة مع البلديات ودعم الجمعية

الألمانية وجامعة دار الكلمة.



بدوره، استعرض نازرتيان مستجدات العمل من خلال المراكز المجتمعية وما تحقق من جهود رغم جائحة (كورونا)، وأهمية استهداف فئات جديدة ضمن مراكز محو الأمية والمراكز المجتمعية ودراسة الاحتياجات، وتوظيف الموارد المتاحة لتحقيق الغايات المشتركة.







رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، بمكتبه، اليوم، مع الجمعية الألمانية لتعليم الكبار في الشرق الأوسط dvv؛ للتباحث في آليات توسيع آفاق التعاون لخدمة قطاع تعليم الكبار، ومناقشة منطلقات العمل خلال الفترة المقبلة.