الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تواصل انتهاك الاتفاق النووي وتزيد مخزون اليورانيوم





رام الله - دنيا الوطنذكر التقرير ربع السنوي الذي تصدره الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، أن إيران تواصل انتهاك العديد من القيود الرئيسية للاتفاق النووي المبرم في 2015، بما في ذلك مستوى تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم المخصب.وقال التقرير: "إن التقديرات تشير إلى زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب 48.4 كيلوجرام منذ آخر تقرير فصلي إلى 2489.7 كيلوجرام، وهو يشمل نحو 17.7 كيلوجرام من هكسافلوريد اليورانيوم (يو.إف6) المخصب بنسبة 60% قرب المستوى اللازم لصنع أسلحة".وفصّل التقرير بأن مخزون إيران يشمل نحو 113.8 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب في شكل المركب يو.إف6 بنسبة نقاء تصل إلى 20% إلى جانب 34.2 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 20% في شكل مركبات أخرى.وفي السياق، قالت الوكالة إن مفتشيها الذين وافقت إيران على استقبالهم لم يسمح لها بالدخول إلى ورشة لمكونات أجهزة الطرد المركزي في "كرج" لتثبيت كاميرات بما أثر بشكل خطير على قدرتها على متابعة مجريات الأمور هناك.