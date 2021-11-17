عربي

أول تعليق من سيف الإسلام القذافي بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية

أول تعليق من سيف الإسلام القذافي بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية
رام الله - دنيا الوطن
دعا المرشح للانتخابات الرئاسية الليبية، سيف الإسلام القذافي، اليوم الأربعاء، كافة المؤمنين بالمشروع الوطني التصالحي الجامع لاستلام بطاقاتهم الانتخابية.

وشدد سيف الإسلام، في أول بيان له بعد تقديم أوراق ترشحه، على ضرورة التوجه إلى مكاتب المفوضية العليا للانتخابات في المناطق والمدن لاستلام البطاقات الانتخابية، مشيرا إلى أنه لن يتمكن أحد من التصويت ولا من المشاركة ولا من اتخاذ القرار بدونها، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وقال: "بطاقاتكم الانتخابية هي جواز عبوركم لصناديق الاقتراع نحو المشاركة في اتخاذ القرار الوطني المستقل، وتعزيز حجم شرعية المؤسسات السياسية الجديدة، للنهوض ببلادنا وإعادة تأهيلها وإعمارها، وإعادتها لمكانتها الأولى بين الدول"، داعيا إلى تحقيق حلم إنقاذ ليبيا من نير الاحتراب والفوضى واستعادة الاستقرار والسلام والازدهار والتعايش الأخوي والوئام المجتمعي.

وكان سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، قدم يوم الأحد، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في ليبيا في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، كما قدم خليفة حفتر، أمس الثلاثاء، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية بمقر مفوضية الانتخابات في بنغازي.

أخبار ذات صلة

الرئيس اللبناني: متمسكون بأفضل العلاقات مع الأشقاء العرب وفي مقدمهم السعودية

الرئيس اللبناني: متمسكون بأفضل العلاقات مع الأشقاء العرب وفي مقدمهم السعودية

(رويترز): مسؤول إماراتي كبير يزور إيران قريباً

(رويترز): مسؤول إماراتي كبير يزور إيران قريباً

مفوضية الانتخابات الليبية: استلام طلبات الترشح للرئاسة لا يعني قبولها

مفوضية الانتخابات الليبية: استلام طلبات الترشح للرئاسة لا يعني قبولها

السودان: إغلاق عدد من الجسور المؤدية إلى الخرطوم قبل انطلاق المظاهرات

السودان: إغلاق عدد من الجسور المؤدية إلى الخرطوم قبل انطلاق المظاهرات

الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط

الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط

الأسد يعين أربعة محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا

الأسد يعين أربعة محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا

شاهد: ضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة في مطار القاهرة بمصر

شاهد: ضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة في مطار القاهرة بمصر

مسؤول مصري يوضح إمكانية وصول العقارب والثعابين إلى القاهرة

مسؤول مصري يوضح إمكانية وصول العقارب والثعابين إلى القاهرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ممثل بولندا لدى السلطة الفلسطينية والقنصل البولندي يزور قطاع غزة

ممثل بولندا لدى السلطة الفلسطينية والقنصل البولندي يزور قطاع غزة

&#34;التربية&#34; والجمعية الألمانية لتعليم الكبار تبحثان توسيع آفاق التعاون

"التربية" والجمعية الألمانية لتعليم الكبار تبحثان توسيع آفاق التعاون

التوسع الاستيطاني يهدد بلدة الشيوخ ويلتهم أراضيها

التوسع الاستيطاني يهدد بلدة الشيوخ ويلتهم أراضيها

نادي الأسير: الأسير &#34;سامي العمور&#34; يواجه وضعاً صحياً خطيراً في مستشفى &#34;سوروكا&#34;

نادي الأسير: الأسير "سامي العمور" يواجه وضعاً صحياً خطيراً في مستشفى "سوروكا"

بحر يهنئ الدغمي بانتخابه رئيساً لمجلس النواب الأردني

بحر يهنئ الدغمي بانتخابه رئيساً لمجلس النواب الأردني

الاحتلال يجري مناورات عسكرية وينشر آلياته قرب يعبد جنوب غرب جنين

الاحتلال يجري مناورات عسكرية وينشر آلياته قرب يعبد جنوب غرب جنين

النضال الشعبي تدعو (يونسيف) لفتح تحقيق فوري ومحاسبة الاحتلال على جريمتهم تجاه الأطفال

النضال الشعبي تدعو (يونسيف) لفتح تحقيق فوري ومحاسبة الاحتلال على جريمتهم تجاه الأطفال

المالية بغزة توضح آلية تسديد رسوم طلاب الكلية العربية للعلوم التطبيقية من المستحقات

المالية بغزة توضح آلية تسديد رسوم طلاب الكلية العربية للعلوم التطبيقية من المستحقات

منوعات

هل عادت الأزمة بين أحمد فهمي ومحمد رمضان؟

هل عادت الأزمة بين أحمد فهمي ومحمد رمضان؟

شاهد: ميريام فارس تكشف سر بحة صوتها وتفاصيل مثيرة عن زواجها

شاهد: ميريام فارس تكشف سر بحة صوتها وتفاصيل مثيرة عن زواجها

لهذا السبب.. بوراك أوزجيفت يواجه عقوبة السجن لمدة 4 سنوات

لهذا السبب.. بوراك أوزجيفت يواجه عقوبة السجن لمدة 4 سنوات

شاهد: إطلالة منة عرفة الأخيرة تحدث ضجة على السوشيال ميديا

شاهد: إطلالة منة عرفة الأخيرة تحدث ضجة على السوشيال ميديا

شاهد كيف رد قصي خولي على منتقدي إطلالته الأخيرة

شاهد كيف رد قصي خولي على منتقدي إطلالته الأخيرة

شاهد: نجمة &#34;ذا فويس كيدز&#34; تفاجئ جمهورها بآخر ظهور لها

شاهد: نجمة "ذا فويس كيدز" تفاجئ جمهورها بآخر ظهور لها

ما حقيقة عودة سميرة أحمد للساحة الفنية؟

ما حقيقة عودة سميرة أحمد للساحة الفنية؟

شاهد: سمية الخشاب &#34;مش محتاجة أي راجل بحياتي&#34;

شاهد: سمية الخشاب "مش محتاجة أي راجل بحياتي"

أديل تكشف عن تفاصيل مثيرة حول حياتها الشخصية

أديل تكشف عن تفاصيل مثيرة حول حياتها الشخصية

شاهد: الجمهور يهاجم زوج نيللي كريم بسبب هذا التصرف

شاهد: الجمهور يهاجم زوج نيللي كريم بسبب هذا التصرف

عربي

السودان: إغلاق عدد من الجسور المؤدية إلى الخرطوم قبل انطلاق المظاهرات

السودان: إغلاق عدد من الجسور المؤدية إلى الخرطوم قبل انطلاق المظاهرات

الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط

الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط

الأسد يعين أربعة محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا

الأسد يعين أربعة محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا