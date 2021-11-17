نادي الأسير: الأسير "سامي العمور" يواجه وضعاً صحياً خطيراً في مستشفى "سوروكا"





وأوضح النادي، أنّ الأسير العمور المحكوم بالسجن لمدة 19 عامًا، والمعتقل منذ عام 2008، يعاني من مشكلة خُلقية في القلب، ومنذ فترة وجيزة بدأ يواجه تفاقمًا ملحوظًا على وضعه الصحيّ، وجرى نقله من سجن "نفحة" إلى سجن "عسقلان"، وبالأمس وبشكل عاجل نقل إلى مستشفى "سوروكا".





وحمّل نادي الأسير الفلسطيني ومفوضية الأسرى في حركة "فتح" -غزة، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير العمور، ويطالبان كافة الجهات المختصة، والمؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة التدخل العاجل للإفراج عنه.





يُشار إلى أنّ الأسير العمور هو من بين 550 أسيرًا مريضًا في سجون الاحتلال.







رام الله - دنيا الوطنأكّد نادي الأسير الفلسطيني، ومفوضية الأسرى في حركة "فتح" - غزة، أنّ تدهورًا خطيرًا طرأ على الوضع الصحي للأسير سامي عابد العمور، على إثرها نقل إلى مستشفى "سوروكا"، حيث يخضع لعملية جراحية صعبة في القلب.