الرئيس اللبناني: متمسكون بأفضل العلاقات مع الأشقاء العرب وفي مقدمهم السعودية

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، تمسك بلاده بأفضل العلاقات مع الأشقاء العرب وفي مقدمهم السعودية.ونقل جورج بوشيكيان، وزير الصناعة اللبنانية، عن الرئيس عون قوله: "متمسكون بأفضل العلاقات مع أشقائنا العرب وفي مقدمهم الإخوة في المملكة العربية السعودية".وكان جورج قرداحي، وزير الإعلام اللبناني قال في تصريحات مسجلة لبرنامج "برلمان شعب" الذي يبث على إحدى منصات قناة (الجزيرة) الرقمية، في معرض رده على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: " شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟ في نظري هذه الحرب عبثية يجب أن تتوقف".وأثارت تصريحات قرداحي ، بشأن الحوثيين واليمن، جدلاً واسعاً، وغضباً خليجياً كبيراً، وأزمة دبلوماسية عربية، في حين استدعت عدة دول خليجية سفرائها من بيروت، والطلب من سفير لبنان مغادرة بلادها، كما تم حظر الوارادات اللبنانية، وسط مطالبات لقرداحي بالاستقالة، واتخاذ القرار المناسب لإصلاح العلاقات.