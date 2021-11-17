(رويترز): مسؤول إماراتي كبير يزور إيران قريباً





رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة (رويترز)، اليوم الأربعاء، عن مسؤول إيراني كبير، قوله إن "مسؤولاً إماراتياً كبيراً سيزور طهران قريباً"، دون إيضاح مزيد من التفاصيل.وكان حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، قد أكد الخميس الماضي، أن علاقات بلاده مع الإمارات تحظى بأهمية خاصة، وأنها تقليدية وإيجابية، مشيراً إلى تحسنها بـ"وتيرة جيدة" تقود في النهاية إلى التنمية الكاملة للعلاقات الثنائية.جاء ذلك، حيث بحث عبد اللهيان مع نظيره الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، في اتصال هاتفي ، مواصلة الوتيرة المتنامية للعلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، ودعا الأخير نظيره الإيراني إلى زيارة الإمارات، في دعوة قابلها عبد اللهيان بدعوة مماثلة للوزير الإماراتي.في السياق ذاته، قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إن: "الإمارات تتخذ خطوات لتهدئة التوتر مع إيران في إطار خيار سياسي مؤيد للدبلوماسية وتجنب المواجهة". مضيفاً أن بلاده ما زالت "تشعر بقلق عميق من سلوك إيران في العراق وسوريا واليمن ولبنان".