"المرور" بغزة: تحرير 31 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 24 ساعة الماضية



يأتي ذلك، خلال الجهود المكثفة لإدارة المرور والنجدة بالشرطة، بعد انتشارها بدءاً من يوم الأحد الماضي؛ لمتابعة قانونية المركبات والتزامها بالفحص والترخيص، ضمن إجراءات ضبط الحالة المرورية والحد من حوادث الطرق.، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني الإلكتروني.



وتوزعت تلك التجاوزات ما بين: (12) مخالفة لسائقين بدون رخصة قيادة، ومخالفتين لمركبات غير قانونية "بودي"، إلى جانب (14) مخالفات سير في الاتجاه المعاكس، وثلاث مخالفات قطع الإشارة الضوئية.



وأوضحت شرطة المرور أنها تواصل جهودها وإجراءاتها لضبط الحالة المرورية تحقيقاً للسلامة العامة وحفاظاً على أرواح أبناء شعبنا، لافتة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المُشددة بحق السائقين والمركبات المخالفة.





رام الله - دنيا الوطنحررت إدارة المرور والنجدة بالشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، (31) مخالفة مرورية لتجاوزات خطيرة من قبل سائقين ومركبات في القطاع خلال 24 ساعة الماضية.