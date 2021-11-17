مفوضية الانتخابات الليبية: استلام طلبات الترشح للرئاسة لا يعني قبولها

رام الله - دنيا الوطنقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، اليوم الأربعاء، إن طلبات الترشح المقدمة إلى المفوضية لا تعني بالضرورة أن طلب المترشح قد قُبل، بل هي عملية استلام فقط، وسيتم النظر في صحتهاوأضافت المفوضية في بيان نشرعلى موقعها الإلكتروني أنه "عقب تلقي الطلب سيتم التحقق من استيفاء كامل المستندات المطلوبة، ومن ثم إحالة بعضها إلى الجهات المختصة للنظر في مدى صحتها من عدمه".وأوضحت أنه بمجرد استكمال عملية التحقق والتدقيق في طلبات المترشحين، ونشر ما يعرف بــ (القوائم الأولية) وهي القوائم التي تضم أسماء المترشحين الذين استوفوا كامل الشروط والمستندات الدالة، سيتم فتح باب الطعون، ومباشرة النظر فيها من قبل لجان الطعون الابتدائية والاستئناف بالمحاكم المعنية، وتستمر هذه المرحلة مدة (12) يوماً.وأشارت إلى أنه عند اكتمال مرحلة الطعون والفصل فيها، سوف تقوم المفوضية بنشر ما يعرف بــ (القوائم النهائية) وهي الطلبات التي اجتازت مرحلة التقاضي والطعون، وتشمل أسماء المرشحين المجازين في ورقة الاقتراع التي ستسلم إلى الناخب يوم الانتخابات لغرض القيام بعملية التصويت.الجدير ذكره، أن باب الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا قد بدأ من يوم الاثنين الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر، وسينتهي في الـ 22 من الشهر نفسه، وقدم كل من سيف الإسلام القذافي وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر بأوراق ترشحهما.ومن المقرر أن تعقد الانتخابات الرئاسية في ليبيا في الـ24 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.