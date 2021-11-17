المالية بغزة توضح آلية تسديد رسوم طلاب الكلية العربية للعلوم التطبيقية من المستحقات
أعلنت وزارة المالية بغزة عن بدء التسجيل الإلكتروني لتسديد جزء من رسوم الفصل الأول من العام الدراسي 2022/2021 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب الكلية العربية للعلوم التطبيقية من خلال موقع الوزارة الالكتروني، اعتباراً من اليوم الخميس 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وحتى نهاية يوم الأحد 5 كانون الأول/ ديسمبر 2021.
وأوضحت الوزارة بأن من يستفيد من التسجيل (الموظف نفسه– الأب- الأم- ابن- ابنة- زوج- زوجة- أخ- أخت) بواقع 500 شيكل من قيمة الرسوم المستحقة للجامعة، مبينةً أن التسجيل سيكون متاح لطلبة الدبلوم والبكالوريس المسجلين للدراسة من العام الدراسي 2022/2021.
وأفادت بأن التسجيل الإلكتروني عبر موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps وذلك من خلال الدخول إلى (الخدمات الالكترونية- خدمات الموظفين - تسديد رسوم جامعية)، أو بالضغط مباشرة على أيقونة تسديد رسوم جامعية.
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