المالية بغزة توضح آلية تسديد رسوم طلاب الكلية العربية للعلوم التطبيقية من المستحقات

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية بغزة عن بدء التسجيل الإلكتروني لتسديد جزء من رسوم الفصل الأول من العام الدراسي 2022/2021 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب الكلية العربية للعلوم التطبيقية من خلال موقع الوزارة الالكتروني، اعتباراً من اليوم الخميس 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وحتى نهاية يوم الأحد 5 كانون الأول/ ديسمبر 2021.وأوضحت الوزارة بأن من يستفيد من التسجيل (الموظف نفسه– الأب- الأم- ابن- ابنة- زوج- زوجة- أخ- أخت) بواقع 500 شيكل من قيمة الرسوم المستحقة للجامعة، مبينةً أن التسجيل سيكون متاح لطلبة الدبلوم والبكالوريس المسجلين للدراسة من العام الدراسي 2022/2021.وأفادت بأن التسجيل الإلكتروني عبر موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps وذلك من خلال الدخول إلى (الخدمات الالكترونية- خدمات الموظفين - تسديد رسوم جامعية)، أو بالضغط مباشرة على أيقونة تسديد رسوم جامعية.