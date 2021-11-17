شؤون فلسطينية

المالية بغزة توضح آلية تسديد رسوم طلاب الكلية العربية للعلوم التطبيقية من المستحقات

المالية بغزة توضح آلية تسديد رسوم طلاب الكلية العربية للعلوم التطبيقية من المستحقات
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية بغزة عن بدء التسجيل الإلكتروني لتسديد جزء من رسوم الفصل الأول من العام الدراسي 2022/2021 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب الكلية العربية للعلوم التطبيقية من خلال موقع الوزارة الالكتروني، اعتباراً من اليوم الخميس 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وحتى نهاية يوم الأحد 5 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وأوضحت الوزارة بأن من يستفيد من التسجيل (الموظف نفسه– الأب- الأم- ابن- ابنة- زوج- زوجة- أخ- أخت) بواقع 500 شيكل من قيمة الرسوم المستحقة للجامعة، مبينةً أن التسجيل سيكون متاح لطلبة الدبلوم والبكالوريس المسجلين للدراسة من العام الدراسي 2022/2021.

وأفادت بأن التسجيل الإلكتروني عبر موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps وذلك من خلال الدخول إلى (الخدمات الالكترونية- خدمات الموظفين - تسديد رسوم جامعية)، أو بالضغط مباشرة على أيقونة تسديد رسوم جامعية.

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