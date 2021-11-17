وزير الخارجية الإسرائيلي يلغي زيارته إلى المجر لأسباب سياسية

رام الله - دنيا الوطنألغى يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، زيارة كانت مقررة، اليوم الأربعاء، إلى المجر لأسباب سياسية.وبحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، فإنه كان من المفترض أن يصل لابيد إلى بودابست خلال هذا النهار ويلتقي لأول مرة مع نظيره المجري بيتر زيجارتو، لكنه ألغى ذلك "لأسباب سياسية".وسبق أن تحدث الجانبان عبر الهاتف قبل حوالي شهرين، وأكد وزير الخارجية المجري حينها وقوف بلاده ودعمها لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، وفق الصحيفة.