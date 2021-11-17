اتفاق إسرائيلي أميركي لمكافحة الهجمات السيبرانية

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يسرائيل هيوم)، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل اتفقتا على تشكيل فريق أمن إلكتروني مشترك لمكافحة هجمات الهاكرز عبر الإنترنت وخاصة تلك التي تتعلق بطلب أموال كبيرة من شركات وأفراد مقابل استعادة قواعد بياناتهم التي يتم اختراقها.وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن ذلك القرار اتخذ خلال زيارة والي أدييمو نائب، وزير الخزانة الأميركي إلى تل أبيب، الأحد الماضي.وشهدت الفترة الأخيرة، زيادة في الهجمات السيبرانية على مستشفيات ومراكز طبية في إسرائيل، حيث يتهم مسؤولون إسرائيلون طهران بالوقوف خلفها، معتبرين إياها جزء من رد إيراني على المعركة التي تشنها إسرائيل ضد إيران.