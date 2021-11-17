شؤون فلسطينية

رأفت: القيادة تواصل حراكها لعقد مؤتمر دولي يضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية

رأفت: القيادة تواصل حراكها لعقد مؤتمر دولي يضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية
صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
رام الله - دنيا الوطن
قال صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم الأربعاء، إنَّ القيادة تواصل حراكها على كافة المستويات الدولية، وعبر العلاقات الثنائية مع دول العالم والمؤسسات الدولية وصولًا لعقد مؤتمر دولي حقيقي لوضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدَّولية، وإلزام إسرائيل بتنفيذ هذه القرارات.

وأكد رأفت في حديثٍ لإذاعة (صوت فلسطين) على أنَّ الحراك الدبلوماسي والسياسي متواصل مع المجتمع الدولي، للالتزام بقرارات الشرعية التي تعتبر القدس جزءاً لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 67، وما يترتب عليها من وقف عمليات الهدم والتهجير والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب رأفت المؤسسات الدولية باتخاذ خطوات جادة وعملية بفرض عقوبات على إسرائيل، ومقاطعتها إلى جانب مطالبة الأمم المتحدة بتعليق عضوية إسرائيل فيها.

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