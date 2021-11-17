التميمي يهنئ المغرب بعيد استقلالها ويطلعه على انتهاكات الاحتلال





رام الله - دنيا الوطنهنأ أحمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدن، المملكة المغربية بعيد استقلالها السادس والستين، وذلك خلال زيارته السفارة المغربية في رام الله والتقائه بالسفير محمد الحمزاوي، صباح اليوم.وقال التميمي: "إن المملكة المغربية لها دور مهم في دعم القضية الفلسطينية خاصة و إن الملك محمد السادس يترأس لجنة القدس التي انبثقت عن منظمة المؤتمر الإسلامي في العام 1974م".وأضاف التميمي" إن أواصر العلاقة الأخوية بين المغرب وفلسطين راسخة وقوية والتي من خلالها قدمت المغرب ولا زالت كل الدعم الممكن لنصرة القضية الفلسطينية في كافة المحافل".و أطلع التميمي السفير المغربي على الانتهاكات اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين من قتل واعتقال وهدم للمنازل والمنشآت ومصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني.بدوره شكر السفير محمد الحمزاوي التميمي على زيارته للسفارة وتهنئة المملكة المغربية بعيد استقلالها، مؤكدا على "موقف المغرب الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".وحضر اللقاء برفقة التميمي مديرة مكتبه منال الترك والإعلامي علي السنتريسي.