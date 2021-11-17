سفير أميركا: ندعم الانتخابات الليبية ومهتمون بالشراكة مع ليبيا

ريتشارد نورلاند

رام الله - دنيا الوطنأكدسفير الولايات المتحدة في ليبيا على أن مجتمع الأعمال الأميركي مهتم بشدة بالشراكة مع ليبيا، مشدداً في نفس الوقت على دعم بلاده للانتخابات.وقال نورلاند في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتير) نشرتها سفارة أميركا في ليبيا: "إن مجتمع الأعمال الأميركي مهتم بشدة بالشراكة مع ليبيا مع استمرار استقرار الوضع السياسي، كانت هذه هي الرسالة من اجتماعي اليوم مع الجمعية الأميركية الليبية للأعمال".كما أضاف: "لقد شددت على دعم الولايات المتحدة للانتخابات، وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، على أهمية الحفاظ على مؤسسة وطنية للنفط موحدة وتكنوقراطية ومستقلة في مواجهة التحديات المستمرة لعملياتها".ويذكر أن نورلاند كان لوح السبت الماضي 13 تشرين الثاني/ نوفمبر بفرض عقوبات على من يثير العنف بهدف إعاقة الانتخابات الليبية أو من يرفض نتائجها.وقال في حوار مع (قناة 218 الليبية): "سنفرض عقوبات على من يثير العنف أو يدعو إليه إما لإعاقة سير الانتخابات عندما تنطلق أو للتشكيك في النتائج بعد ظهورها"، مؤكداً أن واشنطن ستدعم العملية الانتخابية.