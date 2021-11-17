وزارة النقل والمواصلات بغزة توجه تنبيهات للسائقين مع قدوم فصل الشتاء

رام الله - دنيا الوطنأكد خليل الزيان، المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة، أن حملة الفحص الشتوي التي تطلقها الوزارة سنوياً، تأتي للحفاظ على الأرواح والممتلكات، لافتاً إلى أنها ستنتهي في منتصف شهر مارس، وهي تركز على فحص عوامل السلامة العامة داخل المركبة.وقال الزيان في حديثه لإذاعة (صوت الأقصى)، اليوم الأربعاء، إن: "خطر الانزلاق كبير أثناء هطول الأمطار، ومن يكون الفحص لسيارته جيد يتم منحه لاصق يشير لذلك".وأضاف: "نهيب بالمواطنين بتجهيز مركباتهم وفحصها استعداداً لفصل الشتاء، من أجل ضمان سلامة مستخدمي الطريق، وضرورة الالتزام الكامل من قبل جميع المواطنين بهذه الإجراءات".وشدد الزيان على أن وزارته تراقب مراكز الفحص بشكل دوري و"لدينا متابعة حثيثة، وكل من يخالف التعليمات يُغلق مركزه، فلا يستطيع أحد التهاون في الفحص الفني، والمراكز الموجودة جيدة وتعمل بشكل آمن".