الصحة الفلسطينية تكشف حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية



وقالت الوزيرة أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل 41، بيت لحم 16، رام الله والبيرة 23، ضواحي القدس 3، جنين 7، طولكرم 4، نابلس 10، طوباس 1، أريحا والأغوار 0، قلقيلية 0، سلفيت 0، قطاع غزة 147".



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 35، بيت لحم 15، رام الله والبيرة 15، ضواحي القدس 4، جنين 20، طولكرم 3، نابلس 9، طوباس 8، أريحا والأغوار 0، قلقيلية 0، سلفيت 1، قطاع غزة 280".



وبيّنت أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 48 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في المستشفيات في الضفة 75 مريضاً، بينهم ثمانية مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل ثلاث حالات وفاة، و 252 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و 290 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إلى أن الوفيات توزعوا على النحو الآتي: حالة وفاة قطاع غزة، حالة في جنين، وحالة في نابلس.