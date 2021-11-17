مقاومة الجدار والاستيطان تحذر من مخطط إقامة 730 وحدة استيطانية بسلفيت

مراد اشتيوي

رام الله - دنيا الوطنقالمدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة، اليوم الأربعاء، إنَّ مخطط الاحتلال لإقامة (730) وحدة استيطانية ضمن مخطط أرائيل الكبرى الجاثمة على أراضي محافظة سلفيت، مؤشر خطير جدًّا يدلل على نية الاحتلال الجدية والفعلية لتنفيذ مساعيه بمصادرة آلاف الدونمات من أراضي المواطنين.وشدّد اشتيوي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) على أهمية تضافر كافة الجهود من قبل القوى والفصائل الوطنية والمؤسسات والفعاليات، لمواجهة مشاريع الاحتلال الاستيطانية، وآخرها البدء الفعلي بتنفيذ مخطط (آرائيل الكبرى) وهو الأخطر منذ العام 67.واعتبر اشتيوي منع الاحتلال المواطنين من التوسع العمراني وتوزيع إخطارات للهدم ومصادرة الأراضي، مؤشر على مضي الاحتلال في تنفيذ مخططاته الاستيطانية، وصولًا لفصل محافظات الضفة عن بعضها البعض.