الاتحاد الأوروبي: قريباً سننتهي من إعداد حزمة دعم مالي لفلسطين

شادي عثمان

رام الله - دنيا الوطنأعلنالمتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس، عن قرب الانتهاء من إعداد حزمة دعم مالي لدولة فلسطين للثلاث سنوات القادمة، مشيرًا إلى أنه سيتم بدء استئناف تحويل الأموال في الربع الأول من العام القادم.وأشار عثمان في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء، إلى أن لجانًا فنية تضع حاليًّا جدولًا زمنيًّا لصرف الدعم المالي لأبناء شعبنا وتفاصيله، مرجحًا أن تنتهي من عملها خلال الأسابيع القادمة.وأوضح عثمان أن الدعم المالي الأوروبي موزع بين ميزانية دولة فلسطين، ودعم المشروعات الإنسانية والتنموية، بالإضافة إلى وكالة (الأونروا)، مشددًا على موقف الاتحاد الأوروبي الداعي إسرائيل إلى تحويل أموال المقاصة الفلسطينية دون خصومات وفي موعدها.