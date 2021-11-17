أبو هولي: على الدول المانحة الوفاء بالتعهدات المالية لتغطية رواتب موظفي (الأونروا) الأشهر المقبلة

أحمد أبو هولي

صباح اليوم الأربعاء،

رام الله - دنيا الوطنأكدرئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير،على أهمية المؤتمر الوزاري الدولي السنوي للتعهد بتقديم دعم سياسي ومالي لوكالة (الأونروا) والذي شدد على الدعم السياسي للقضية الفلسطينية ولإستمرارية عمل الوكالة.وقال أبو هولي، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): "إن المرحلة التالية هي انتظار وفاء الدول بالتعهدات المالية التي تم الإعلان عنها في المؤتمر لتغطية رواتب الموظفين لشهري تشرين الثاني/ نوفمبر، وكانون الأول/ ديسمبر، وللعمل بشكل مستقر تجاه الخدمات المقدمة لمجتمع اللاجئين".وبما يتعلق بالتعهدات المالية طويلة الأمد أضاف أبو هولي: "أن ثماني دول أعضاء أكدت أنها ستقدم 614 مليون دولار لكل عام على مدار الثلاث سنوات القادمة، والتي ستعزز فكرة الدعم المالي متعدد السنوات"، مشيرًا إلى أن الوكالة ستتابع خلال الساعات القادمة الترجمة الرقمية لهذا المؤتمر.