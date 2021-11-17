شؤون فلسطينية

المالكي: اشتية سيقدم عرضاً كاملاً للوضع المالي الفلسطيني في مؤتمر المانحين اليوم الأربعاء

المالكي: اشتية سيقدم عرضاً كاملاً للوضع المالي الفلسطيني في مؤتمر المانحين اليوم الأربعاء
رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قال رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، إنَّ رئيس الوزراء محمد اشتية سيقدِّم عرضًا كاملًا اليوم للوضع المالي الفلسطيني في مؤتمر المانحين في العاصمة النرويجية أوسلو، أمام الإغلاق الكامل للموارد الرئيسية جراء إعاقة الاحتلال استغلال الموارد الطبيعية وتوقف الدعم الأمريكي وتراجع الدعم العربي، إضافة لعدم التزام الاتحاد الأوروبي بتعهداته لأسباب فنية.

وأضاف المالكي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): "أن رئيس الوزراء محمد اشتيه سيتحدث أمام المانحين حول كل ذلك وسيطلب منهم الدعم حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها سواء ما يتعلق برواتب الموظفين أو المشاريع التطويرية أو النفقات التشغيلية".

وأكد المالكي على أن المؤتمر الوزاري الدولي السنوي للتعهد بتقديم دعم سياسي ومالي للوكالة، والذي عقد في بروكسل أمس، مؤكداً على الموقف السياسي للدول المشاركة بضرورة استمرار دعم الوكالة وعلى أهمية دورها ومصداقية عملها واستمراريته لحين الوصول إلى حل سياسي ينهي دورها.

وتابع المالكي: "أنه كان هنالك إخفاق في المؤتمر من ناحية الدعم المالي بحيث تم جمع 38 مليون دولار من أصل 100 مليون دولار "قيمة العجز الذي تعانيه الوكالة".

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