الرئيس إلى موسكو الأسبوع القادم للقاء نظيره الروسي

رياض المالكي





رام الله - دنيا الوطنمن المقرَّرِ أن يغادرَ الرئيس محمود عباس في 22 من الشهرِ الجاري إلى موسكو في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين.وقالوزير الخارجية والمغتربين، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء: "إنَّ السيد الرئيس سيلتقي بنظيره الروسي في 23 من هذا الشهر في إطار التنسيق والتواصل المستمر ما بين البلدين".وفيما يتعلق بعقد اجتماع للرباعية الدولية على المستوى الوزاري، أوضح المالكي أنَّ هذا الاجتماع كان ممكنًا على هامش دورة الجمعية العامة لكنَّ الولايات المتحدة حالت دون ذلك.