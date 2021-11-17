بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس





وطالبت الهيئة، المسافرين الواردة أسماءهم في الكشوفات، بالتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشددة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.



ودعت الهيئة، المسافرين، إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الأخر.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، آلية سفر المواطنين، عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، ليوم غد الخميس.وأشارت الهيئة في تصريح نشرته، اليوم الأربعاء، على موقع الوزارة الالكتروني، إلى أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الرابعة وحتى الرقم (50) من الحافلة السابعة من كشف المسافرين رقم (2021/38)، بالإضافة إلى جميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/5).