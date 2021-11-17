الكحلوت توضح تفاصيل جديدة حول صرف المنحة القطرية بغزة

رام الله - دنيا الوطنأفادت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم الأربعاء، بأن آلية صرف المنحة القطرية قد اختلفت بعد تحمل الأمم المتحدة عملية الصرف، وأنهم الجهة الرسمية في وضع الآليات والمعايير للاستفادة من صرف المنحة منذ بدايتها.وقالت الكحلوت في حديثٍ لإذاعة (صوت الأقصى): "بعد دخول ملف المنحة للمعترك السياسي انتهت الأمور بصرف المنحة عن طريق الأمم المتحدة، واللجنة القطرية ووزارة التنمية التي تشرف على تحديث الرابط والبحث عن المستفيدين، ونؤكد أنه لم يتم إضافة أسماء جديدة ويوجد 46 ألف اسم على قوائم الانتظار".وأضافت: "كل من لديه إشكالية في الرابط ولم يستفد في آخر مرتين بإمكانه مراجعة وزارة التنمية الاجتماعية، وقسم الشكاوى وسنساعدهم بإذن الله".وتابعت: "نحن نقدر وضع الناس التي لم تتلقَ شيكات الشؤون حتى اللحظة ونحن جهة تنفيذية مهمتنا البحث الاجتماعي ورفع الأسماء لوزارة المالية برام الله".