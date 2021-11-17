هيئة الأسرى: الاحتلال يتعمد تجاهل الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان محمود فارس





رام الله - دنيا الوطنأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن إدارة المعتقلات الإسرائيلية مازالت تتمادى في انتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين، لا سيما المرضى منهم، حيث تتعمد إدارة سجون الاحتلال إهمال أوضاعهم الصحية الصعبة وتمتنع عن تقديم العلاج اللازم لهم كل حسب مرضه ومعاناته.وفي هذا السياق أفادت هيئة شؤون الأسرى أن ادارة سجون الاحتلال تمعن بتجاهل حالة الأسير محمود فارس (28 عاماً) من محافظة سلفيت، والذي يشتكي منذ عام 2017 من سرطان في الغدد الليمفاوية وقد أُجريت له عدة عمليات جراحية وخضع لعدة جلسات علاج كيميائي كان آخرها قبل 6 أشهر من اعتقاله.وبينت الهيئة أن حالة الأسير تستدعي المتابعة الطبية الحثيثة، لكن إدارة سجن "مجدو" ترفض علاجه و تتعمد اهمال حالته، علماً بأنه بحاجة لمتابعة جلسات علاجه الكيميائي ولإجراء صورة نووية.يذكر بأن الأسير فارس اعتقل عدة مرات وتم الافراج عنه عام 2016 بعد أن أمضى عام ونصف في السجون الاسرائيلية، وحديثا تم اعتقاله بتاريخ 31.8.2021، ولا يزال موقوف حتى الآن.