وفد إسرائيلي في أوروبا لشرح سبب تصنيف مؤسسات فلسطينية منظمات "إرهابية"

رام الله - دنيا الوطنبعثت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مبعوثين إثنين إلى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لألمانيا وإسبانيا لإطلاع نظراءهم هناك على معلومات استخبارية، بناءً عليها أعلن "بيني غانتس" عن ست منظمات فلسطينية كمنظمات "إرهابية".وقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت): إنه "من المتوقع أن يعقد الممبعوثين اجتماعات في وزارات الخارجية في مدريد وبرلين والاتحاد الأوروبي ببروكسل والبرلمان الأوروبي".وأكدت، أنّ إسرائيل، أطلعت من قبل تلك الدول الأوروبية على القرار، لكن يبدو أنها لم تقتنع بالتفسيرات، وبالتالي طُلب من تل أبيب إرسال مبعوثين بمعلومات إضافية يمكن تقديمها.وأوضحت، أنّه "قبل كل اجتماع تم إعداد ملف بالمعلومات ذات الصلة بشأن ذلك البلد، والمحاور التي ستطرح عندما سيجتمع معه المبعوثين، والذي سيتم إطلاعه بشأن القرار الذي تم اتخاذه الشهر الماضي وتسبب في ضجة كبيرة.