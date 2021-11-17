الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط

رام الله - دنيا الوطنأعلن التحالف العربي، اليوم الأربعاء، عن قيام الدفاعات السعودية بتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة (أنصار الله) تجاه مدينة "خميس مشيط" جنوب غربي السعودية.ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن التحالف قوله: "إن "الدفاعات الجوية السعودية تدمر مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط"، دون المزيد من التفاصيل".ويوم الاثنين الماضي، أعلن التحالف العربي في اليمن، إعادة انتشار وتموضع قواته في الساحل الغربي لليمن لمواءمة الاستراتيجية العسكرية هناك.وقال تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي، في تصريحات نقلها التلفزيون السعودي، إن: "القوات المشتركة بالساحل الغربي نفذت يوم الخميس الماضي إعادة انتشار وتموضع لقواتها العسكرية بتوجيهات من قيادة القوات المشتركة للتحالف".وأضاف المالكي أن "القوات المشتركة بالساحل الغربي حققت انتصارات توجت باتفاق ستوكهولم بعد تعنت المليشيات الحوثية الإرهابية في الجلوس على طاولة المفاوضات، كما قدمت الكثير من التضحيات لاستعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب".