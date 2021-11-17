حصيلة ضحايا الاشتباكات الأخيرة بين أرمينيا وأذربيجان





وقالت وزارة الدفاع الأرمنية في بيان لها: "إن مصير (24) جندياً لا يزال مجهولا بعد فقدان الاتصال بهم، نتيجة الاشتباكات مع القوات الأذربيجانية أمس الثلاثاء"، موضحةً أن نقطتي مراقبة تابعتين للجيش الأرمني وقعتا تحت سيطرة القوات الأذربيجانية.



وأضافت الوزارة: "أن نحو (70) جندياً اذربيجانياً قتلوا أو جرحوا خلال الاشتباكات، كما تم تدمير أربع ناقلات جند".



من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن مقتل سبعة من جنودها، وإصابة عشرة آخرين في الاشتباكات التي دارت أمس الثلاثاء مع القوات الأرمنية، مؤكدةً على أن الوضع الأمني على الحدود الآن مستقر.





رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الدفاع الأرمنية، اليوم الأربعاء، عن أنها فقدت الاتصال بـ (24) جندياً، ومقتل عسكري واحد، وتم أسر (13) آخرين، من جانبها أعلنت أذربيجان عن مقتل سبعة جنود وإصابة عشرة آخرين.