الأسد يعين أربعة محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا





رام الله - دنيا الوطنأصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، أربعة مراسيم تقضي بتعيين محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا.وحسب بيان الرئاسة السورية، يقضي المرسوم رقم (347) لعام 2021، بإنهاء تعيين إبراهيم خضر السالم محافظاً لمحافظة اللاذقية وتعيين السيد عامر إسماعيل هلال محافظا لمحافظة اللاذقية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).ويقضي المرسوم رقم (348) لعام 2021 بإنهاء تعيين محمد نتوف محافظاً لمحافظة إدلب وتعيين ثائر ناصح سلهب محافظاً لمحافظة إدلب، بينما وفقاً للمرسوم رقم (349) لعام 2021، تم إنهاء تعيين همام صادق دبيات محافظاً لمحافظة السويداء وتعيين نمير حبيب مخلوف محافظاً لمحافظة السويداء.فيما قضى المرسوم رقم (350) لعام 2021 بإنهاء تعيين مروان إبراهيم شربك محافظاً لمحافظة درعا وتعيين لؤي خريطه محافظاً لمحافظة درعا.والاثنين الماضي، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قراراً بإلغاء منصب مفتي الجمهورية في البلاد، وتوسيع صلاحيات المجلس العلمي الفقهي ونقل صلاحيات المفتي إليه.