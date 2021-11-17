عربي

الأسد يعين أربعة محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا

الأسد يعين أربعة محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا
الرئيس السوري بشار الأسد
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، أربعة مراسيم تقضي بتعيين محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا.

وحسب بيان الرئاسة السورية، يقضي المرسوم رقم (347) لعام 2021، بإنهاء تعيين إبراهيم خضر السالم محافظاً لمحافظة اللاذقية وتعيين السيد عامر إسماعيل هلال محافظا لمحافظة اللاذقية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

ويقضي المرسوم رقم (348) لعام 2021 بإنهاء تعيين محمد نتوف محافظاً لمحافظة إدلب وتعيين ثائر ناصح سلهب محافظاً لمحافظة إدلب، بينما وفقاً للمرسوم رقم (349) لعام 2021، تم إنهاء تعيين همام صادق دبيات محافظاً لمحافظة السويداء وتعيين نمير حبيب مخلوف محافظاً لمحافظة السويداء.

فيما قضى المرسوم رقم (350) لعام 2021 بإنهاء تعيين مروان إبراهيم شربك محافظاً لمحافظة درعا وتعيين لؤي خريطه محافظاً لمحافظة درعا.

والاثنين الماضي، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قراراً بإلغاء منصب مفتي الجمهورية في البلاد، وتوسيع صلاحيات المجلس العلمي الفقهي ونقل صلاحيات المفتي إليه.

أخبار ذات صلة

الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط

الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط

شاهد: ضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة في مطار القاهرة بمصر

شاهد: ضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة في مطار القاهرة بمصر

مسؤول مصري يوضح إمكانية وصول العقارب والثعابين إلى القاهرة

مسؤول مصري يوضح إمكانية وصول العقارب والثعابين إلى القاهرة

تفاصيل تحقيق السعودية مع ثلاثة أشخاص من &#34;رابطة العالم الإسلامي&#34; بتهمة الرشوة

تفاصيل تحقيق السعودية مع ثلاثة أشخاص من "رابطة العالم الإسلامي" بتهمة الرشوة

تقديرات أولية: الجزائر اشترت 600 ألف طن من القمح في مناقصة

تقديرات أولية: الجزائر اشترت 600 ألف طن من القمح في مناقصة

مصر: تسجيل 69 وفاة و941 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 69 وفاة و941 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

هجوم إسرائيلي صاروخي يستهدف جنوب دمشق

هجوم إسرائيلي صاروخي يستهدف جنوب دمشق

أغلبهم لبنانيون.. الكويت تضع 100 مقيم على قوائم &#34;أمن الدولة&#34;

أغلبهم لبنانيون.. الكويت تضع 100 مقيم على قوائم "أمن الدولة"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

العالول يطلع السفير المصري على آخر التطورات السياسية

العالول يطلع السفير المصري على آخر التطورات السياسية

عشرات المستوطنين يقتحمون &#34;رأس الجبل&#34; غرب رام الله

عشرات المستوطنين يقتحمون "رأس الجبل" غرب رام الله

الرئيس إلى موسكو الأسبوع القادم للقاء نظيره الروسي

الرئيس إلى موسكو الأسبوع القادم للقاء نظيره الروسي

الاحتلال يعيق تنقل المواطنين ويفتش مركباتهم في بيت أمر

الاحتلال يعيق تنقل المواطنين ويفتش مركباتهم في بيت أمر

الاحتلال يفرج عن النائب في المجلس التشريعي &#34;محمد بدر&#34; من الخليل

الاحتلال يفرج عن النائب في المجلس التشريعي "محمد بدر" من الخليل

الاحتلال يفكك مسكنين و5 منشآت زراعية شرق القدس

الاحتلال يفكك مسكنين و5 منشآت زراعية شرق القدس

الاحتلال يفكك مسكنين وخمس منشآت زراعية شرق القدس

الاحتلال يفكك مسكنين وخمس منشآت زراعية شرق القدس

جيش الاحتلال ينفذ مناورات عسكرية في جنين

جيش الاحتلال ينفذ مناورات عسكرية في جنين

منوعات

هل عادت الأزمة بين أحمد فهمي ومحمد رمضان؟

هل عادت الأزمة بين أحمد فهمي ومحمد رمضان؟

شاهد: ميريام فارس تكشف سر بحة صوتها وتفاصيل مثيرة عن زواجها

شاهد: ميريام فارس تكشف سر بحة صوتها وتفاصيل مثيرة عن زواجها

لهذا السبب.. بوراك أوزجيفت يواجه عقوبة السجن لمدة 4 سنوات

لهذا السبب.. بوراك أوزجيفت يواجه عقوبة السجن لمدة 4 سنوات

شاهد: إطلالة منة عرفة الأخيرة تحدث ضجة على السوشيال ميديا

شاهد: إطلالة منة عرفة الأخيرة تحدث ضجة على السوشيال ميديا

شاهد كيف رد قصي خولي على منتقدي إطلالته الأخيرة

شاهد كيف رد قصي خولي على منتقدي إطلالته الأخيرة

شاهد: نجمة &#34;ذا فويس كيدز&#34; تفاجئ جمهورها بآخر ظهور لها

شاهد: نجمة "ذا فويس كيدز" تفاجئ جمهورها بآخر ظهور لها

ما حقيقة عودة سميرة أحمد للساحة الفنية؟

ما حقيقة عودة سميرة أحمد للساحة الفنية؟

شاهد: سمية الخشاب &#34;مش محتاجة أي راجل بحياتي&#34;

شاهد: سمية الخشاب "مش محتاجة أي راجل بحياتي"

أديل تكشف عن تفاصيل مثيرة حول حياتها الشخصية

أديل تكشف عن تفاصيل مثيرة حول حياتها الشخصية

شاهد: الجمهور يهاجم زوج نيللي كريم بسبب هذا التصرف

شاهد: الجمهور يهاجم زوج نيللي كريم بسبب هذا التصرف

عربي

الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط

الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط

الأسد يعين أربعة محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا

الأسد يعين أربعة محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا

شاهد: ضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة في مطار القاهرة بمصر

شاهد: ضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة في مطار القاهرة بمصر

مسؤول مصري يوضح إمكانية وصول العقارب والثعابين إلى القاهرة

مسؤول مصري يوضح إمكانية وصول العقارب والثعابين إلى القاهرة