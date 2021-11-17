الصحة: بدء تفويج المرضى لمركز نورة الكعبي لغيسل الكلى شمال قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، عن بدء التشغيل الفعلي لمركز نورة الكعبي لغسيل الكلى في محافظة شمال قطاع غزة، بتفويج 8 مرضى يوميا من قسم الكلية الصناعية بمجمع الشفاء الى المركز الجديد وذلك في إطار جهود وزارة الصحة للتخفيف من معاناة مرضى الفشل الكلوي في شمال قطاع غزة والبالغ عددهم 167 مريضا.وأوضح مدير عام المستشفيات د.عبد السلام صباح، أن هذه اللحظات هي بمثابة البشرى التي نقدمها لأهلنا في محافظة شمال قطاع غزة خاصة مرضى الفشل الكلوي والذين تكبدوا لسنوات مشقة الوصول إلى أقسام غسيل الكلى في مجمع الشفاء وبعد المسافة وعناء الانتظار قبل وبعد كل جلسة، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت على سلم أولوياتها إحداث نقلة نوعية للخدمات المقدمة لمرضى الفشل الكلوي، متمنيا أن تسجل الخدمة الجديدة مؤشرات متقدمة تعكس مستوى وطبيعة الجهد المبذول من كافة الطواقم.وفي هذا السياق أعرب مدير المستشفى الأندونيسي د. شوقي سالم عن سعادته بهذا التتويج الطيب لجهود استمرت لتدشين الخدمة وإنهاء معاناة المرضى ومشقة التوجه إلى مجمع الشفاء في مدينة غزة والانتظار طويلا لساعات ممتدة من تلقي العلاج وإتمام جلسات الغسيل والتي تتواصل لساعات الفجر الأولى، مضيفا أن المركز بدأ اليوم في استقبال الثماني حالات الأولى من مرضى الفشل الكلوي على طريق إنهاء نقل كافة المرضى حتى ثلاثين يوما وفق خطة أعدت لذلك.كما وأعرب د. سالم عن شكره وتقديره إلى وزارة الصحة ممثلة بالدكتور يوسف أبو الريش، ومدير عام المستشفيات د. عبد السلام صباح، وكافة الجهود التي واصلت العمل بوتيرة عالية وبمسؤولية حتى وصلنا إلى تشغيل هذا المركز المتقدم.كما وقدم شكره إلى اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة على دعمهم السخي في إنجاز هذا المشروع والذي يعتبر تعزيزا لسلة الخدمات الصحية المقدمة لأهلنا في محافظة شمال قطاع غزة.إلى ذلك أعرب عدد من المرضى عن ارتياحهم الكامل بمستوى الخدمة وبهذا الإنجاز الذي وضع حد لمعاناة ومشقة التوجه إلى مجمع الشفاء لتلقي خدمة الغسيل الكلوي، حيث أشادت المريضة ا. س 47 عاما بالخدمة المقدمة بالمركز، مضيفة أنها على مدار سنوات تلقيها العلاج الـ 24 عاما شعرت لأول مرة بارتياح ورعاية من الطاقم الطبي والتمريضي وبمستوى لائق من الخدمة وتجهيزات المكان وسهولة الوصول إليه بكل أريحية ودون مشقة.