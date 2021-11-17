شاهد: انفجار في أنابيب النفط جنوب إيران

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة (تسنيم) الإيرانية إن انفجاراً وقع في أنابيب نفط بمحافظة خوزستان جنوبي إيران، مبينة أن هذا الانفجار حدث بسبب قدم المعدات والأجهزة، ولا أنباء عن خسائر أو إصابات حتى الآن.وأوضحت (تسنيم) أن أنبوب النفط في قرية راميس التابعة لناحية رامشير التابعة لخوزستان انفجر صباح اليوم بسبب البلى، فيما نقلت عن أهالي قرية راميس قولهم إن شدة الانفجار كانت كبيرة لدرجة أنه تسبب في وقوع هزة في القرية.وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن المعلومات الدقيقة حول مقدار الخسائر المالية والبشرية في هذا الحادث غير متوفرة حتى الآن.