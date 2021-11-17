الصحة بغزة: استئناف عمليات زراعة الكلى خلال المرحلة الثامنة



ويأتي ذلك ضمن البرنامج الثاني بالتعاون مع الفريق الوطني لزراعة الكلى، والوفد الأردني برئاسة وليد مسعود استشاري وخبير زراعة الكلى وجراحة الأوعية الدموية، وبمشاركة من جمعية إغاثة أطفال فلسطين.





ولفت اليازجي إلى تجهيز خمس حالات لإجراء عملية زراعة كلى على مدار يومين، وفق اتباع إجراءات السلامة والوقاية لحماية المرضى والطواقم الطبية.











رام الله - دنيا الوطنكشف غازي اليازجي استشاري ورئيس قسم أمراض وزراعة الكلى ورئيس الفريق المحلي بمجمع الشفاء، عن استئناف إجراء عمليات زراعة الكلى خلال المرحلة الثامنة لزراعة الكلى.