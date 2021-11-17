شاهد: ضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة في مطار القاهرة بمصر





وأضافت: "وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة( X-RAY) بمعرفة أحمد سامي مأمور الجمرك فتلاحظ وجود كمية من الأدوية في أحدي حقائبه".



وأوضحت أنه بعد تفتيش حقائبه تبين وجود (98) شريط بإجمالي 792 قرص من الأقراص المخدرة مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقائب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتحرير محضر ضبط جمركي.











رام الله - دنيا الوطنتمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة.وقالت الجمارك: "أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران شركة العربية رقم ٥٤٣ القادمة من برجامو اشتبه سامح أبوزيد رئيس قسم اللجنة الجمركية في راكب مصري قادم من إيطاليا بدت عليه علامات الاضطراب والقلق"، وفق موقع (بوابة الأهرام).