هندسة المتفجرات برفح تتعامل مع "قذيفة" من مخلفات الاحتلال











رام الله - دنيا الوطنتعاملت طواقم هندسة المتفجرات في شرطة محافظة رفح مع قذيفة صاروخية من عيار (107) من مخلفات الاحتلال عُثر عليها في مخازن وكالة الغوث في منطقة المحررات شمال المحافظة جنوبي قطاع غزة.وبينت هندسة المتفجرات أنه تم التعامل مع القذيفة الصاروخية وتحريزها وفق الأصول، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني الإلكتورني.بدوره، شكر سليمان العرقان مدير الأمن والعمليات في وكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة في محافظة رفح قسم هندسة المتفجرات في المحافظة على جهودهم المبذولة في إزالة الذخائر العسكرية من المناطق المدنية.