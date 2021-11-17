مجدلاني يثمن تأكيد المجتمع الدولي على دعمه لـ"أونروا" ويدعو الدول المانحة للايفاء بالتزاماتها





جاء ذلك خلال المؤتمر الوزاري الدولي السنوي للتعهد بتقديم دعم سياسي ومالي للوكالة، والذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة مسؤولين من عشرات الدول وجاهيًا وافتراضيًا، فإننا ندعو كافة الدول المانحة الى تقديم المزيد من الدعم المالي للوكالة لسد العجز ولتتمكن من الايفاء بالالتزامات تجاه اللاجئين.



وأضاف مجدلاني "إن خطاب المفوض العام للاونروا فيليب لازاريني الذي جدد فيه دعوة ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بأن يترجموا دعمهم السياسي إلى موارد للأونروا وكافية ومستدامة، بما يضمن استمرار الأونروا، بمثابة رسالة سياسية واضحة".

وعبر عن قلقه الشديد من تفاقم الأوضاع المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التي تشهد عجزا في ميزانيتها مما يؤثر سلبا على الأوضاع المعيشية والسلبية للاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.



وتابع "نعرف أن الازمة لدى الوكالة جدية وحقيقية وقد ساهمت القيادة الفلسطينية باتصالات مكثفة مع كافة الدول من أجل دعم ميزانية الاونروا، مضيفا على الدول المانحة والممولين تقديم الدعم المادي الفوري والعاجل قبل أن تتفاقم الأمور".





رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، اليوم الأربعاء، "نثمن تأكيد المجتمع الدولي على دعمه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).