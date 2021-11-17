دولي

الولايات المتحدة تطلب من مواطنيها مغادرة إثيوبيا فوراً

الولايات المتحدة تطلب من مواطنيها مغادرة إثيوبيا فوراً
رام الله - دنيا الوطن
طالبت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين، مغادرة إثيوبيا فوراً، مؤكدة أنها لن تتمكن من إجلائهم في حال تفاقم الوضع الأمني فجأة.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين إنه "لا توجد خطط لتوجيه قوات عسكرية أمريكية إلى إثيوبيا لتسهيل عمليات الإجلاء أو تكرار جهود الطوارئ التي قمنا بها مؤخراً في أفغانستان، والتي كانت وضعاً فريداً لأسباب عدة".

وكانت واشنطن نصحت مواطنيها في إثيوبيا في وقت سابق من هذا الشهر، بمغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن وأعلنت عن تقديمها قروضاً للعودة إلى الوطن لأولئك الذين ليس لديهم الأموال اللازمة للمغادرة.

وتضغط كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي على الحكومة الإثيوبية والمتمردين في منطقة تيغراي لإنهاء صراعهم، الذي أودى بحياة عدة آلاف وشرد مليوني شخص منذ أن بدأ قبل اثني عشر شهراً.

وكانت واشنطن فرضت الأسبوع الماضي، عقوبات على الجيش الإريتري وأفراد وكيانات آخرين متمركزين في إريتريا وحذرت من استعدادها لاتخاذ إجراءات ضد أطراف الصراع الأخرى.

وأمس الثلاثاء، أكدت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن ألف شخص، معظمهم ينحدر من تيغراي، اعتقلوا في مدن عبر إثيوبيا الأسبوع الماضي.

وأعلنت إثيوبيا حالة الطوارئ في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد عام من اندلاع الصراع بين الحكومة الفدرالية والقوات المتحالفة مع جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب السياسي الذي يسيطر على منطقة تيغراي الشمالية.

ويسمح الإعلان، الذي يسري لمدة ستة أشهر، باحتجاز المشتبه بهم من دون محاكمة، طالما استمرت حالة الطوارئ. كما يسمح بالتفتيش عن المطلوبين من منزل إلى منزل من دون صدور أمر قضائي.

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