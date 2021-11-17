مباحث التموين بغزة تُتلف خمسة أطنان مواد غذائية مخالفة

رام الله - دنيا الوطنضبطت مباحث التموين في محافظة غزة خلال جولة ميدانية مشتركة برفقة وزارة الاقتصاد الوطني، 3.6 طن من المواد الغذائية لدى عدد من التجار، بسبب تزوير مدة الصلاحية وعدم وجود بطاقة بيان وتاريخ إنتاج.وبينت مباحث التموين، أنه تم خلال الجولة ضبط وإتلاف 1.7 طن كيك بناء على محضر ضبط وتحفظ سابق لأحد التجار بسبب رسوبها مخبرياً.وأكدت أنه تم إحالة المخالفين لدى وزارة الاقتصاد لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني الإلكتروني.