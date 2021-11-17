"المالية" بغزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر أمس الثلاثاء



1. معبر كرم أبو سالم التجاري، تم التعامل مع (454) شاحنة، واستيراد عدد (432) شاحنة بالإضافة إلى تصدير عدد (13) شاحنة.



2. معبر رفح التجاري، فقد تم من خلاله استيراد (55) شاحنة، توزعت كالآتي (53 شاحنة أسمنت، شاحنة واحدة سمك طازج)، كما تم تصدير شاحنة واحدة (1) حديد خردة.



فيما وتستمر وزارة المالية تطبيق قرار إعفاء تسعة أصناف من السلع الأساسية من الرسوم والضرائب الجمركية بنسبة 100%.



وفيما يتعلق بكميات البترول الواردة، فقد تم استيراد ست شاحنات سولار، واستيراد شاحنتين بنزين، إضافة لإدخال (15) شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء



3. معبر رفح البري، فقد غادره 400 مسافر، وتم إتمام إجراءات جمركية لـ 423 مسافر وصلوا من الجانب المصري.







رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة المالية بغزة، اليوم الأربعاء، إحصائية عمل دوائر الجمارك بمعابر قطاع غزة، ليوم أمس الثلاثاء.وقالت الوزارة في بيان لها، إن الإحصائية جاءت كالتالي: